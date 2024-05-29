В США разбился новый истребитель F-35 (фото)

Самолет направлялся на базу ВВС Эдвардс в Калифорнии, когда потерпел крушение после дозаправки.

Истребитель F-35 разбился над аэродромом в Альбукерке в США 28 мая. Пилоту удалось катапультироваться.

Об этом сообщает ABC News.

Как рассказали после катастрофы F-35 представители аэропорта и пожарно-спасательной службы Альбукерке, единственный человек на борту, пилот, был в сознании. Он был доставлен в больницу Университета Нью-Мексико с серьезными травмами.

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Согласно пресс-релизу авиабазы Кертленд, по состоянию на вечер 28 мая состояние пилота было стабильным.

Еще двое гражданских осмотрели на месте происшествия, ни один человек не был транспортирован, сообщили представители пожарной службы.

По информации издания, разбившийся самолет был новым F-35. В момент крушения пилот Агентства управления оборонными контрактами управлял самолетом, который транспортировали с завода Lockheed Martin для передачи на службу.

В Lockheed Martin сообщили, что F-35B направлялся из Форт-Уорта (штат Техас) на базу ВВС Эдвардс в Калифорнии, когда потерпел крушение после дозаправки на базе ВВС Кертленд в Нью-Мексико.

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Истребитель F-35 разбился в США 28 мая 2024 года/Фото: ABCNews

"Пилот благополучно катапультировался. Безопасность является нашим приоритетом, и мы будем соблюдать соответствующий протокол расследования", – заявили в Lockheed Martin.

Пожар на месте был ликвидирован, добавили чиновники.

"Полеты возобновлены, но уточняйте статус рейса в вашей авиакомпании", – сообщили представители аэропорта.

К слову, 26 мая в российском Ростове-на-Дону корабль врезался в пролет железнодорожного моста из-за отказа рулевого управления.

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