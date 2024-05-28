Америка готовится к космической войне - Yahoo

Оборонные компании разрабатывают системы, которые могут преследовать другие спутники на орбите
На фоне информации от разведки об интересе России к противоспутниковому оружию и запускам спутников из Китая США готовятся к космической войне.
Об этом пишет Finance Yahoo.
"Оборонные компании разрабатывают системы, начиная от спутников, которые могут преследовать другие спутники на орбите, до защиты наземных станций, которые могут передавать сигналы в космос. Эта защита критически важна, поскольку услуги мобильной навигации и некоторые телевизионные и интернет-услуги полагаются на оборудование на орбите. Коммерческие стартапы работают над технологиями, включая орбитальные капсулы, датчики и спутниковые структуры, которые могут иметь военное применение", – говорится в материале.
Представители Пентагона более публично говорят об оружии, которое страны-враги могут использовать в космосе для ведения войны.
Главный оперативный руководитель Космических сил генерал Ченс Зальцман сказал, что противники каждый день пытаются ограничить доступ США и их союзников в космос.
"Я должен противостоять этой угрозе, чтобы убедиться, что космические возможности, от которых мы привыкли зависеть в нашем образе жизни, будут присутствовать и в будущем", – сказал он.
Напомним, Россия планирует разместить ядерную бомбу на орбите.
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