Америка готується до космічної війни - Yahoo

Оборонні компанії розробляють системи, які можуть переслідувати інші супутники на орбіті

На тлі інформації від розвідки про інтерес Росії до протисупутникової зброї та запусків супутників із Китаю США готуються до космічної війни.

Про це пише Finance Yahoo.

Також читайте США проведуть військові навчання в космосі: протидіятимуть супутнику розміром з холодильник

"Оборонні компанії розробляють системи, починаючи від супутників, які можуть переслідувати інші супутники на орбіті, до захисту наземних станцій, які можуть передавати сигнали в космос. Цей захист є критично важливим, оскільки послуги мобільної навігації та деякі телевізійні й інтернет-послуги покладаються на обладнання на орбіті. Комерційні стартапи працюють над технологіями, включаючи орбітальні капсули, датчики та супутникові структури, які можуть мати військове застосування", - йдеться у матеріалі.

Представники Пентагону більш публічно говорять про зброю, яку країни-вороги можуть використовувати в космосі для ведення війни.

Головний оперативний керівник Космічних сил генерал Ченс Зальцман сказав, що супротивники щодня намагаються обмежити доступ США та їхніх союзників до космосу.

"Я повинен протистояти цій загрозі, щоб переконатися, що космічні можливості, від яких ми звикли залежати в нашому способі життя, будуть присутні і в майбутньому", - сказав він.

Нагадаємо, Росія планує розмістити ядерну бомбу на орбіті.

Читайте провідні новини на сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.