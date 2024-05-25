Вертолет премьер-министра Армении совершил аварийную посадку в горах

В Армении вертолет, на борту которого находился премьер-министр страны Никол Пашинян, был вынужден совершить аварийную посадку из-за неблагоприятных погодных условий в горной местности. Инцидент обошелся без жертв.

Об этом глава правительства Армении сообщил на своей странице в Facebook.

"Все хорошо. Из-за неблагоприятных погодных условий наш вертолет совершил незапланированную посадку в Ванадзоре. Теперь мы продолжаем наше путешествие на машине", — написал он.

Город Ванадзор на севере Армении расположен в долине, окруженной горами.

Накануне Никол Пашинян проигнорировал встречу Совета глав правительств стран СНГ в Ашхабаде, отказавшись лететь на собрание организации, в которой заправляет Россия. В то же время, как сообщает News.am, он принял участие в торжественном открытии молочного завода в Ереване.

Считавшиеся до последнего времени отношения России и Армении союзническими резко испортились в 2023 году. Причиной послужил военный конфликт Армении и Азербайджана, во время которого Баку вернул под свой контроль территорию Нагорного Карабаха. Ереван считал, что Москва не пришла ему на помощь в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которой находятся обе страны.

В феврале 2024 года Пашинян заявил, что членство страны в ОДКБ фактически "заморожено". В мае Ереван прекратил финансирование организации.

Напомним, ранее авария вертолета, произошедшая в горной местности и при сложных погодных условиях, стала причиной смерти президента Ирана Ибрагима Раисе на северо-западе страны.

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