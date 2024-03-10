Кремль может готовить гибридную войну против еще одной страны – ISW

Россия хочет разрушить единство внутри Армении, в том числе путем осуществления нескольких гибридных взрывных кампаний.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Чиновники Армении заявили, что страна рассматривает возможность вступления в Европейский Союз (ЕС) на фоне ухудшения российско-армянских отношений.

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил 29 февраля, что власти страны должны подумать о получении статуса кандидата в ЕС.

Российские официальные лица не ответили на заявления армянских официальных лиц на это заявление.

ISW продолжает оценивать, что признание и критика министром иностранных дел России Сергеем Лавровым отсутствия участия Армении в возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) свидетельствует о том, что Кремль, возможно, готовит более согласованный ответ на ухудшение своих отношений с Арменией.

"Кремль вел гибридные войны против бывших советских государств, стремившихся присоединиться к ЕС", — напомнили аналитики.

Напомним, Армения ''заморозила'' свое участие в ОДКБ.

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