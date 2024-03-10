Путин может превратить несколько стран НАТО в Бахмут и Авдеевку — Кулеба

По его мнению, страны НАТО сейчас не готовы защитить свои страны в случае нападения РФ.

Россия может напасть на страны Балтии и превратить европейские города в разрушенные Бахмут и Авдеевку Донецкой области.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью литовскому информационному агентству ELTA, цитирует Delfi.

Украинский дипломат призвал НАТО относиться ответственно к своей обороне и дальнейшей поддержке поддержки Украины.

Все, кажется, забыли о российском документе, опубликованном в декабре 2021 года, в котором содержится требование к НАТО вернуться к позиции 1997 года и вывести войска из стран Балтии и Центральной Европы, восстановив таким образом зону влияния Советского Союза. Почему все об этом забывают "Считают, что это шутка? Это не шутка. Путь в Венгрию, в Центральную Европу проходит через Украину, конечно, но также и через страны Балтии", — напомнил глава МИД.

По его мнению, страны НАТО сейчас не готовы защитить свои страны в случае нападения РФ, поэтому Путин может превратить города Европы в Авдеевку и Бахмут.

"Если Путин вторгнется в страны Балтии, вы будете храбро защищать свои страны от врага, который опережает вас и в опыте, и в возможностях. НАТО потребуется несколько дней, чтобы решить, как реагировать. В конце концов, я думаю, Альянс возобладает, но посмотрите на Бахмут и Авдеевку – так будут выглядеть страны Балтии после интенсивных боев. Не будет красивого Вильнюса", — сказал Кулеба.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба порекомендовал прочесть учебник истории тем, кто не верит в нападение России на страну НАТО.

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