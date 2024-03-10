В России вспыхнул масштабный пожар на газопроводе – видео

После пожара столб огня был виден на десятки километров.
В России в ночь на 10 марта произошел мощный пожар на газопроводе рядом с селом Лихма Ханты-Мансийского автономного округа.
Об этом пишут российские паблики.
По словам местных жителей, взрыв прогремел на Бобровском линейном производственном управлении магистральных газопроводов.
"Зарево от пожара и столб дыма было видно в нескольких километрах от места происшествия. Пока причины возникновения пожара и информация о пострадавших уточняется. На место выдвинулись сотрудники МЧС и медики", — говорится в одном из сообщений.
Российские СМИ со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ сообщили, что при взрыве возле села Лихма якобы никто не пострадал.
Напомним, в Курской области беспилотник атаковал нефтебазу – вспыхнул пожар.
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