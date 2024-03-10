Ночной удар по Винницкой области: власти сообщили первые подробности

Ночью российские оккупанты атаковали Винницкую область. Погибших и пострадавших нет.

О последствиях атаки сообщил глава ОВА Сергей Борзов.

"Этой ночью в Винницкой области вследствие работы ПВО обломки повредили объект инфраструктуры, в результате чего возник пожар. По состоянию на 06:30 пожар ликвидирован. Пострадавших нет", — написал он.

Напомним, россияне снова устроили атаку по Украине. ПВО сбила 35 вражеских беспилотников. Накануне стали известны последствия атаки по Днепропетровской области.

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