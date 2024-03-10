Оккупанты ударили по Днепропетровщине: есть "прилеты"

Оккупационные войска в ночь на 10 марта нанесли ракетный удар по Днепропетровской области и обстреляли ее районы из артиллерии. Поздним вечером наши защитники неба уничтожили два вражеских беспилотника. Их сбили в Криворожском и Никопольском районах.

О деталях атаки сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"Произошел в области и ракетный удар. Агресс попал по предприятию в Новомосковском районе. Пострадал 58-летний мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, лечиться будет дома. Из-за "прилета" возник пожар. Огонь спасатели уже потушили", — написал он.

По Никопольщине российские войска трижды ударили из тяжелой артиллерии. Направили и дрон-камикадзе. Громко было в районном центре и Марганецкой громаде. Там обошлось без погибших и раненых.

Однако поврежден инфраструктурный объект. Произошло возгорание, пламя оперативно потушили.

Ранее сообщалось, что оккупанты снова атаковали Украину. Больше об этом читайте в новости.

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