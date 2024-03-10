Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є "прильоти"

Окупаційні війська в ніч проти 10 березня завдали ракетного удару по Дніпропетровській області та обстріляли її райони з артилерії. Пізно ввечері наші оборонці неба знищили два ворожі безпілотники. Їх збили у Криворізькому та Нікопольському районах.

Про деталі атаки повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Стався в області й ракетний удар. Агресор поцілив по підприємству у Новомосковському районі. Постраждав 58-річний чоловік. Йому надали необхідну медичну допомогу, лікуватиметься вдома. Через "прильот" виникла пожежа. Вогонь рятувальники вже приборкали", - написав він.

По Нікопольщині російські війська тричі вгатили з важкої артилерії. Скерували й дрон-камікадзе. Гучно було у районному центрі і Марганецькій громаді. Там минулося без загиблих та поранених.

Однак пошкоджений інфраструктурний обʼєкт. Сталося загоряння, полумʼя оперативно загасили.

Раніше повідомлялося, що окупанти знову атакували Україну. Більше про це читайте у новині.

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