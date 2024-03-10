На Хмельниччині під час повітряної тривоги гриміли вибухи

Про деталі ворожої атаки поки не повідомляється.

Сьогодні, 10 березня, на Хмельниччині під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів. Ймовірно, працювала ППО.

Про це пише "Суспільне"

Першу повітряну тривогу на Хмельниччині оголошували о 01:17 і тривала вона до 02:50.

Друга повітряна тривога тривала до 5:00 ранку. Саме у цей проміжок часу жителі Хмельниччини чули вибухи.

Повітряні сили ЗСУ у своєму Telegram-каналі повідомляли про атаку ворожих безпілотників на Україну.

Нагадаємо, в Одесі ввечері, 9 березня, пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

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