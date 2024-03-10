Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 10 березня

Сьогодні, 10 березня, в Україні прогнозують мінливу хмарність.

Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

Опадів синоптики не очікують. Лише на Закарпатті місцями можливий невеликий дощ, а в північно-східних, східних областях та в Карпатах подекуди - невеликий мокрий сніг.

У західних та південних областях вранці місцями буде туман. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря +4... +9℃, у західній та південно-західній частині до +12℃, на сході та північному сході країни 0... +5℃.

На Київщині та в столиці очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря по області +4... +9℃. У Києві +5... +7℃.

Раніше повідомлялося, що зима в Києві була рекордно теплою і вологою. Середня температура повітря становила 0,3°С, що вище кліматичної норми на 2,8°С. Календарна зима 2023-2024 рр. стала третьою в рейтингу найтепліших зим від 1881 року.

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