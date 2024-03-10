Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 10 марта

Сегодня, 10 марта, в Украине прогнозируют переменную облачность.

Об этом сообщает Украинский гидрометеоцентр.

Осадков синоптики не ожидают. Только на Закарпатье местами возможен небольшой дождь, а в северо-восточных, восточных областях и в Карпатах местами небольшой мокрый снег.

В западных и южных областях утром местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха +4...+9℃, в западной и юго-западной части до +12℃, на востоке и северо-востоке страны 0...+5℃.

В Киевской области и в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области +4...+9℃. В Киеве +5...+7℃.

Ранее сообщалось, что зима в Киеве была рекордно теплой и влажной. Средняя температура воздуха составляла 0,3°С, что выше климатической нормы на 2,8°С. Календарная зима 2023-2024 гг. стала третьей в рейтинге самых теплых зим с 1881 года.

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