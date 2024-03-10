В Каракасе бывший премьер Британии пробыл менее суток.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно прилетал в Венесуэлу, чтобы обсудить с местным диктатором Николасом Мадуро российскую агрессию против Украины.

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Об этом информирует The Sunday Times.

Издание сообщает, что Джонсон прибыл в Венесуэлу на частном самолете из Доминиканской Республики, где отдыхал вместе с семьей. В Каракасе он пробыл менее суток.

По информации журналистов, Джонсон обсудил с Мадуро ситуацию в Украине на фоне беспокойства западных дипломатических и разведывательных кругов тем, что Венесуэла может поставлять России оружие или другую военную помощь.

Кроме того, стороны обсудили возможные условия улучшения отношений с Великобританией, не признающей Мадуро президентом Венесуэлы.

Издание пишет, что эти переговоры стали неординарными, поскольку есть всеобщая неопределенность в отношениях Запада с Венесуэлой. Также страна является одним из мировых лидеров по производству анти и устойчиво поддерживает режим российского диктатора Путина.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия отправит патрульный корабль в Гайану, на территорию которой посягает "друг Путина".

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия не сможет запустить в Венесуэле завод по производству автоматов Калашникова.

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