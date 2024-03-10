Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон таємно прилітав до Венесуели, щоб обговорити з місцевим диктатором Ніколасом Мадуро російську агресію проти України.

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Про це інформує The Sunday Times.

Видання повідомляє, що Джонсон прибув до Венесуели на приватному літаку з Домініканської Республіки, де відпочивав разом з родиною. У Каракасі він пробув менш як добу.

За інформацією журналістів, Джонсон обговорив з Мадуро ситуацію в Україні на тлі занепокоєння західних дипломатичних та розвідувальних кіл тим, що Венесуела може постачати Росії зброю, або якусь іншу військову допомогу.

Крім того, сторони обговорили можливі умови покращення стосунків з Великою Британією, яка не визнає Мадуро президентом Венесуели.

Видання пише, що ці переговори стали неординарними, оскільки є загальна невизначеність у відносинах Заходу з Венесуелою. Також країна є одним зі світових лідерів у виробництві анти і стійко підтримує режим російського диктатора Путіна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія відправить патрульний корабель до Гаяни, на територію якої зазіхає “друг Путіна”.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія не зможе запустити у Венесуелі завод з виробництва автоматів Калашникова.

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