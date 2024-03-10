В Хмельницкой области во время воздушной тревоги гремели взрывы

О деталях вражеской атаки пока не сообщается.

Сегодня, 10 марта, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов. Скорее всего, работала ПВО.

Об этом пишет "Суспільне"

Первую воздушную тревогу в Хмельницкой области объявляли в 01:17 и продолжалась она до 02:50.

Вторая воздушная тревога продолжалась до пяти часов утра. Именно в этот период жители Хмельницкой области слышали взрывы.

Воздушные силы ВСУ в своем Telegram-канале сообщали об атаке вражеских беспилотников на Украину.

Напомним, в Одессе вечером, 9 марта, раздалась серия взрывов во время воздушной тревоги.

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