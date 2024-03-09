В Ватикане объяснили слова Папы Римского о "белом флаге" для Украины

Папа Римский Франциск использовал термин "белый флаг", предложенный его интервьюером из швейцарской телерадиокомпании RSI, чтобы указать на прекращение военных действий и перемирие, достигнутое посредством "смелости переговоров". Понтифик не имел в виду капитуляцию Украины.

Об этом сообщил директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни в комментарии итальянскому агентству ANSA.

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“Надеждой Папы остается то, что он всегда повторял в течение последних лет и недавно повторил по случаю второй годовщины конфликта: “Я восстанавливаю свою глубокую приверженность измученному украинскому народу и молюсь за всех, в том числе за многочисленные невинные жертвы, я умоляю, чтобы мы нашли ту долю человечности, которая позволит нам создать условия для дипломатического решения в поисках справедливого и продолжительного мира", — говорится в объяснении представителя Ватикана.

Напомним, в упомянутом интервью Папа Римский Франциск заявил, что считает "мужественным поступком" поднять "белый флаг" и начать переговоры с Россией при участии международных посредников.

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