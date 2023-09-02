Папа Римский призвал следовать традициям Монгольской империи

В последнее время каждое новое заявление главы Католической церкви ярче предыдущего.

Папа Римский Франциск встретился с президентом Монголии. В рамках визита он отметил традиции каины, происходящие из Монгольской империи.

Об этом сообщает UPI.

"Модель, которую следует подражать"

По словам Франциска, империи на протяжении веков удавалось удерживать очень далекие и разнообразные земли. Он увлекается этим фактом.

"Это свидетельствует о прекрасной способности ваших предков видеть достопримечательности народов, населявших ее огромную территорию, и ставить эти качества на службу совместного развития. Эту модель следует ценить и внедрять в наше время", – сказал он.

Напомним, глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) патриарх Святослав Шевчук заявил, что ожидает объяснения от Папы Римского Франциска из-за великодержавных идей, которые он озвучил на встрече с русской католической молодежью.

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