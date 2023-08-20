Папа Римский призывает молиться за Украину

Также понтифик в речи упомянул о Нигере.

Папа Римский Франциск призвал молиться за все народы, страдающие из-за насилия и войны. Особенно – за Украину.

Об этом он сказал во время воскресной встречи с паломниками, пишет Vatican News.

Папа Франциск во время традиционной встречи с паломниками призвал людей молиться за те государства, которые страдают войной и насилием. Особое внимание он обратил на Украину, заметив, что ее граждане уже давно страдают из-за войны.

"Сопровождаю молитвами усилия международного сообщества, направленные на то, чтобы как можно быстрее найти мирное решение для блага всех. Помолимся за дорогой нигерский народ. Помолимся о мире для всех народов, израненных войнами и насилием. Особенно помолимся за Украину, которая страдает уже длительное время", - сказал Папа Римский.

Напомним, Папа Римский извинился перед молодежью, что не может повлиять на ситуацию в Украине.

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