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Папа Римський закликає молитися за Україну

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Папа Римський закликає молитися за Україну

Папа Римський Франциск / Фото: Associated Press

Також понтифік у промові згадав про Нігер.

Папа Римський Франциск закликав молитися за всі народи, які страждають через насильство та війни. Особливо - за Україну. 

Про це він сказав під час недільної зустрічі з паломниками, пише Vatican News.

Папа Франциск під час традиційної зустрічі з паломниками закликав людей молитися за ті держави, які страждають через війну та насильство. Особливу увагу він звернув на Україну, зауваживши, що її громадяни уже давно страждають через війну. 

"Супроводжую молитвами зусилля міжнародної спільноти, спрямовані на те, щоби якнайшвидше знайти мирне вирішення для добра всіх. Молімося за дорогий нігерський народ. Молімося про мир для всіх народів, поранених війнами та насильством. Особливо молімося за Україну, яка страждає вже тривалий час", - сказав Папа Римський. 

Нагадаємо, Папа Римський перепросив молодь, що не може вплинути на ситуацію в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
306
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