"Из уст Папы звучат великодержавные идеи РФ": МИД о скандальном заявлении понтифика

Представитель МИД напомнил, что именно такой империалистической пропагандой Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев.

В МИД Украины отреагировали на скандальное заявление Папы Римского Франциска, назвавшего россиян "наследниками великой империи, великой матушки-России".

Представитель МИД Олег Николенко выразил сожаление, что Франциск распространяет российские великодержавные нарративы, которыми Москва оправдывает свою агрессивную политику и убийства украинцев.

Он напомнил, что именно такой империалистической пропагандой, "духовными скрепами" и "потребностью" в спасении "великой Матери России" Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотни украинских городов и сел.

"Очень досадно, что российские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, сознательно или бессознательно, звучат из уст Папы Римского, миссия которого, в нашем понимании, как раз состоит в том, чтобы открыть глаза российской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства", – подытожил Николенко.

Напомним, Папа Римский заявил россиянам, что они - "наследники великой России: ...святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, образованной, [страны] великой культуры и великой человечности". Он призвал россиян не отказываться от этого наследия.

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