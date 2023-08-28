Совсем не полезно: три продукта, с которыми нельзя есть гречку

Безусловно, гречка является одной из самых полезных и питательных круп в мире. В ней содержится немало витаминов и минералов, поддерживающих здоровье и хорошее самочувствие. Однако оказывается, есть продукты, с которыми нельзя есть гречку. Они "убивают" все полезные свойства каши.

Таких сочетаний лучше избегать, если вы хотите не только насладиться вкусом гречки, но и получить все преимущества от ее употребления для здоровья.

Гречка с молоком

Такое сочетание довольно популярно среди многих людей. Однако специалисты не рекомендуют так употреблять кашу, ведь в гречке содержится фитиновая кислота. Она является антинутриентом и может связываться с некоторыми минералами (в частности, кальцием, магнием, цинком и железом) и мешать их усвоению организмом. Так как молоко содержит кальций, то в сочетании с фитиновой кислотой снижается польза обоих продуктов.

Что делать: если вы все же предпочитаете гречку с молоком, лучше предварительно замачивать крупу перед приготовлением. Это помогает снизить содержание фитиновой кислоты, поэтому минералы лучше усваиваются.

Гречка с яйцом

Такое сочетание очень популярно во многих рецептах, однако оно имеет и свои недостатки. В гречке содержатся растворимые волокна, замедляющие пищеварение и уменьшающие усвоение белка. Яйца же богаты белком, поэтому когда вы употребляете их с гречкой, их усвоение ухудшается. Такое сочетание вызывает чувство тяжести в желудке, неприятные ощущения во время переваривания пищи.

Что делать: лучше уменьшить употребление гречки вместе с яйцами и добавить в свой рацион другие продукты, чтобы сбалансировать прием питательных веществ.

Гречка с черным чаем

Некоторые люди любят завтракать гречкой, запивая кашу ароматным черным чаем. Но для здоровья такое сочетание может оказаться неблагоприятным. В черном чае содержатся танины, связывающие важные минералы (в частности, кальций и железо) и мешающие их усвоению. Если часто употреблять гречку с черным чаем, это может вызвать дефицит минералов в организме.

Что делать: лучше совмещать гречку с другими напитками, если вы любите завтракать этой кашей. Прекрасно подойдут обычная вода или овощные соки.

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