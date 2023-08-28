Зовсім некорисно: три продукти, з якими не можна їсти гречку

Безумовно, гречка є однією з найкорисніших і найпоживніших круп у світі. В ній міститься чимало вітамінів і мінералів, які підтримують здоров'я та гарне самопочуття. Однак виявляється, є продукти, з якими не можна їсти гречку. Вони "вбивають" усі корисні властивості каші.

Таких поєднань краще уникати, якщо ви хочете не лише насолодитися смаком гречки, але й отримати всі переваги від її вживання для здоров'я.

Гречка з молоком

Таке поєднання є досить популярним серед багатьох людей. Однак спеціалісти не рекомендують так вживати кашу, адже в гречці міститься фітинова кислота. Вона є антинутрієнтом і може зв'язуватися з деякими мінералами (зокрема, кальцієм, магнієм, цинком і залізом) і заважати їх засвоєнню організмом. Оскільки молоко містить кальцій, то в поєднанні з фітиновою кислотою знижується користь обох продуктів.

Що робити: якщо ви все ж віддаєте перевагу гречці з молоком, краще попередньо замочувати крупу перед приготуванням. Це допомагає знизити вміст фітинової кислоти, тому мінерали краще засвоюються.

Гречка з яйцем

Таке поєднання дуже популярне в багатьох рецептах, однак воно має і свої недоліки. В гречці містяться розчинні волокна, які уповільнюють травлення і зменшують засвоєння білка. Яйця ж багаті на білок, тому коли ви вживаєте їх із гречкою, їхнє засвоєння погіршується. Таке поєднання також викликає почуття тяжкості у шлунку, неприємні відчуття під час перетравлювання їжі.

Що робити: краще зменшити вживання гречки разом з яйцями та додати до свого раціону інші продукти, щоб збалансувати приймання поживних речовин.

Гречка з чорним чаєм

Деякі люди полюбляють снідати гречкою, запиваючи кашу запашним чорним чаєм. Але для здоров'я таке поєднання може бути несприятливим. У чорному чаї містяться таніни, які зв'язують важливі мінерали (зокрема, кальцій і залізо) та заважають їхньому засвоєнню. Якщо часто вживати гречку з чорним чаєм, це може спричинити дефіцит мінералів в організмі.

Що робити: краще поєднувати гречку з іншими напоями, якщо ви любите снідати цією кашею. Чудово підійдуть звичайна вода чи овочеві соки.

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