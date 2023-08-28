"З вуст Папи звучать великодержавні ідеї РФ": МЗС про скандальну заяву понтифіка

Речник МЗС нагадав, що саме такою імперіалістичною пропагандою Кремль виправдовує вбивства тисяч українців.

У МЗС України відреагували на скандальну заяву Папи Римського Франциска, який назвав росіян "спадкоємцями великої імперії, великої матінки-Росії".

Речник МЗС Олег Ніколенко висловив жаль, що Франциск поширює російські великодержавні наративи, якими Москва виправдовує свою агресивну політику і вбивства українців.

Він нагадав, що саме такою імперіалістичною пропагандою, "духовними скрепами" і "потребою" в порятунку "великої Матінки Росії" Кремль виправдовує вбивства тисяч українців та українок і знищення сотен українських міст і сіл.

"Дуже прикро, що російські великодержавні ідеї, які, власне, і є причиною хронічної агресивності Росії, свідомо або несвідомо, звучать з вуст Папи Римського, місія якого, в нашому розумінні, як раз полягає в тому, аби відкрити очі російської молоді на руйнівний курс нинішнього російського керівництва", – підсумував Ніколенко.

Нагадаємо, Папа Римський заявив росіянам, що вони – "спадкоємці великої Росії: ...святих, правителів, великої Росії Петра I, Катерини II, тієї імперії – великої, освіченої, [країни] великої культури та великої людяності". Він закликав росіян не відмовлятися від цієї спадщини.

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