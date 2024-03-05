В Сумской области раздалось 228 взрывов, есть раненый

Враг продолжает донимать Сумскую область.
В течение дня россияне совершили 44 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская ОВА.
Зафиксировано 228 взрывов. Обстрелы потерпели Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Свеская, Дружбовская громады.
- Дружбовская громада: осуществлен пуск ракет с самолета (4 взрыва).
- Юношеская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (8 взрывов) и артобстрелы (15 взрывов).
- Эсманьская громада: враг бил из минометов (11 взрывов) и артиллерии (1 взрыв).
- Великописаревская громада: 25 мин сбросили россияне на территорию общины.
- Середино-будская громада: совершены минометные обстрелы (24 взрывов), артобстрелы (28 взрывов), обстрел из РСЗО (15 взрывов).
- Хотинская громада: были минометные обстрелы (23 взрыва) и артобстрел (2 взрыва).
- Миропольская громада: зафиксированы минометные обстрелы (10 взрывов). В результате одного из обстрелов получил ранение житель общины. Кроме того, произведен обстрел из РСЗО (12 взрывов).
- Шалыгинская громада: враг ударил из минометов (11 взрывов).
- Свеская громада: осуществлен пуск ракет (4 взрыва).
- Белопольская громада: произошли удары FPV дронами (4 взрыва), артобстрел (1 взрыв), минометный обстрел (4 взрыва).
- Краснопольская громада: 12 мин сбросили россияне на территорию общины. Также был артиллерийский обстрел (13 взрывов).
Ранее в Сумской области россияне ударили по правоохранителям, работавшим на месте "прилетов".
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