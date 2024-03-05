Оккупанты перекрыли Керченский мост в Крыму

Движение автотранспорта по Керченскому мосту временно перекрыто.

Об этом сообщает оккупационный "оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к осмотру".

"Находящихся на мосту и в зоне осмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее во временно оккупированной Керчи раздались взрывы.

Напомним, в ночь на 3 марта в Феодосийском районе прогремели взрывы.

Кафиры перекрыли движение по трассе в районе Феодосии.

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