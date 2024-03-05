Окупанти перекрили Керченський міст в Криму

Рух автотранспорту Керченським мостом тимчасово перекрито.

Про це повідомляє окупаційний "оперативний канал інформаційного центру по автомобільних дорогах про ситуацію на автопідходах до Кримського мосту та підготовку до огляду".

"Перебуваючих на мосту та в зоні огляду просимо зберігати спокій та дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки", - йдеться у його повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у тимчасово окупованій Керчі пролунали вибухи.

Нагадаємо, у ніч проти 3 березня у районі Феодосії пролунали вибухи.

Окупанти перекрили рух трасою районі Феодосії.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.