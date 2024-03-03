"Бавовна" в Криму: перекрито рух трасою поблизу Феодосії

В окупантів сьогодні - неспокійна ніч.

У Криму тимчасово обмежено рух трасою "Таврида" в керченському напрямку, зокрема, ділянка у районі Феодосії.

Найближчим часом буде повідомлено про шляхи об'їзду та орієнтовний час зняття обмежень. Про це заявила місцева окупаційна влада.

Нагадаємо, що раніше очевидці у соціальних мережах повідомляли про низку вибухів в районі Феодосії.

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У соціальних мережах додають, що тимчасово окупований Крим атакують десятки невідомих безпілотників. Наразі ця інформація не перевірена, а місцева "влада" фактично не прокоментувала інцидент.

Додамо, що у тимчасово окупованому півострові перекрили рух автотранспорту на мосту через Керченську протоку.

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