У Дніпрі пролунало кілька вибухів

У ніч проти 3 березня 2024 року у Дніпрі прозвучала низка вибухів.

Пізніше у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу.

Про це у соціальних мережах заявили очевидці.

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Також повітряна тривога оголошена у Херсонській, Миколаївській та Харківській областях і вона пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у тимчасово окупованій Феодосії прозвучали кілька потужних вибухів.

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