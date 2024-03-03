У Дніпрі пролунало кілька вибухів

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
У ніч проти 3 березня 2024 року у Дніпрі прозвучала низка вибухів.
Пізніше у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу.
Про це у соціальних мережах заявили очевидці.
Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.
Також повітряна тривога оголошена у Херсонській, Миколаївській та Харківській областях і вона пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у тимчасово окупованій Феодосії прозвучали кілька потужних вибухів.
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