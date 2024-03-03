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В Днепре раздалось несколько взрывов

В Днепре раздалось несколько взрывов

Позаботьтесь о собственной безопасности / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.

В ночь на 3 марта 2024 года в Днепре прозвучал ряд взрывов.

Позже в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Об этом в социальных сетях заявили очевидцы.

Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

Также воздушная тревога объявлена в Херсонской, Николаевской и Харьковской областях и связана с активностью вражеской тактической авиации. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

"Угроза применения авиационных средств поражения", – говорится в сообщении.

Напомним, что во временно оккупированной Феодосии прозвучало несколько мощных взрывов.

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