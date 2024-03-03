ФСБ России вербует украинцев, едущих в Приднестровье

Граждане Украины, незаконно пересекшие границу с Приднестровской молдавской республикой, вербуются представителями ФСБ РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Из них пытаются извлечь информацию о военных объектах и обустройстве участка границы Украины с ПМР. Также их склоняют к работе в качестве внештатных сотрудников и информаторов на постоянной основе, в противном случае угрожают вернуть обратно в Украину.

Такие враждебные действия демонстрируют, что ПМР лишена субъектности и является фактически территорией оккупированной ВС РФ, поэтому призываем украинцев не посещать "республику" независимо от законности пути подбора.

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Напомним, непризнанная "Приднестровская Молдавская Республика" обратилась в Россию с просьбой оградить ее от экономического давления Молдовы. Обращение было принято в среду, 28 февраля.

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