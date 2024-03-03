ФСБ России вербует украинцев, едущих в Приднестровье

Людей пытаются убедить.
Граждане Украины, незаконно пересекшие границу с Приднестровской молдавской республикой, вербуются представителями ФСБ РФ.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Из них пытаются извлечь информацию о военных объектах и обустройстве участка границы Украины с ПМР. Также их склоняют к работе в качестве внештатных сотрудников и информаторов на постоянной основе, в противном случае угрожают вернуть обратно в Украину.
Такие враждебные действия демонстрируют, что ПМР лишена субъектности и является фактически территорией оккупированной ВС РФ, поэтому призываем украинцев не посещать "республику" независимо от законности пути подбора.
Напомним, непризнанная "Приднестровская Молдавская Республика" обратилась в Россию с просьбой оградить ее от экономического давления Молдовы. Обращение было принято в среду, 28 февраля.
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