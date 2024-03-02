Михаил Хома объяснил, почему отказался от образа Дзидзьо

Известный украинский певец Михаил Хома, он же Дзидзьо, поделился, почему решил кардинально изменить сценический образ и репертуар песен.

Так, певец убежден, что каждый в жизни проходит такую трансформацию. И объясняет это внутренним ростом и адаптацией под новые условия жизни, в которой с течением времени появляется много ответственности.

"Когда человеку нечего терять, там есть очень большая воля, свобода. Но когда у человека появляется какая-то ответственность перед детьми, следующим поколением, государством, тогда ты понимаешь, что надо нести ответственность за это. Мы растем, меняемся. Не вечно в первом классе. Я не знаю, может, я стал скучным для молодежи. Но я свою задачу к тому времени выполнил. Многие узнавали себя, и сказали, что это честно. Я же это не придумывал, не писал сценарий. Мои фаны выросли, у них по пятеро детей уже, замуж вышли... Если бы этого роста не было, мне было бы не интересно жить", - рассказал Михаил в интервью SOL.

Дзидзьо / Фото: instagram.com/dzidzio

Впрочем, на возвращение огромного успеха артист реагирует довольно скромно, ведь считает, что он уже имеет большое количество узнающих его людей, и этого достаточно.

"Я себя скромно воспринимаю. Приятно, что у меня создается впечатление, что я всех знаю", - добавил Хома.

Напомним, ранее Михаил Хома рассказывал, почему не воюет на фронте и как помогает Украине за границей.

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