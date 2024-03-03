ФСБ Росії вербує українців, що їдуть у Придністров’я

Громадяни України, що незаконно перетнули кордон з Придністровською молдавською республікою вербуються представниками ФСБ РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

З них намагаються витягти інформацію щодо військових об’єктів та облаштування ділянки кордону України з ПМР. Також їх схиляють до роботи у якості позаштатних співробітників та інформаторів на постійній основі, в іншому випадку погрожують повернути назад в Україну.

Такі ворожі дії вкотре демонструють, що ПМР позбавлена суб’єктності і є фактично територією окупованою ЗС РФ, тому закликаємо українців не відвідувати “республіку” незалежно від законності шляху добирання.

Нагадаємо, невизнана “Придністровська Молдавська Республіка” звернулася до Росії з проханням захистити її від економічного тиску Молдови. Звернення ухвалили в середу, 28 лютого.

Читайте також: