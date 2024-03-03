У тимчасово окупованій Феодосії прозвучали кілька потужних вибухів

У Феодосії пролунало кілька потужних вибухів, про це пишуть російські та кримські телеграм-канали з посиланням на місцевих жителів.

Згідно з повідомленнями у соціальних мережах, прозвучали два потужні вибухи. Після деякої паузи протягом години пролунало ще кілька вибухів, від яких у місцевих жителів затремтіли шибки.

Наразі окупаційна влада ситуацію не коментувала.

Вибухи нібито пролунали в районі нафтобази.

Нагадаємо, в ніч проти 1 березня вибухи прогриміли у Дзержинську Нижньогородської області РФ. Росіяни заявили про атаку дронами по "Заводу імені Я. М. Свердлова", який виготовляє вибухівку.

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