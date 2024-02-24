В Сумской области раздалось 148 взрывов

В течение суток российские захватчики совершили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Всего было зафиксировано 148 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Середино-Будская общины.

Середино-будская община: враг ударил из РСЗО (15 взрывов) и минометов (8 взрывов).

Великописаревская община: произведен сброс взрывного устройства с FPV-дрона (3 взрыва) и минометные обстрелы (24 взрыва). С территории РФ с вертолета произведен пуск 12 ракет (ориентировочно НУРС).

Краснопольское общество: произошли сбросы взрывного устройства с FPV-дрона (3 взрыва), минометные обстрелы (10 взрывов).

Белопольское общество: зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (6 взрывов), АГС (20 взрывов), миномета (19 взрывов)

Хотинская община: 14 мин сбросили россияне на территорию общины.

Напомним, ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили 12 беспилотников и две ракеты Х-59 на юге.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия атаковала прифронтовую ТЭС Украины, в результате чего были ранены энергетики.

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