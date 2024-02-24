Суд обязал Трампа выплатить $454 млн по делу о мошенничестве

В свою очередь Дональд Трамп пообещал подать апелляцию.

Судья штата Нью-Йорк обязал бывшего президента США Дональда Трампа выплатить 454 миллиона долларов по делу о гражданском мошенничестве.

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Трампа признали виновным в манипуляциях со своим состоянием, пишет CNN.

Сначала сторона Трампа попросила отложить решение на 30 дней, один судья отклонил ходатайство, заявив, что защита не объяснила и не обосновала причину для этого.

Выплата включает штраф в размере 354,9 млн долларов, который судья Артур Энгорон из суда штата Мангеттен назначил 16 февраля.

После того, как Трампу и другим будет вручен приговор, начинается 30-дневный срок, в течение которого они могут подать апелляцию.

Общая сумма выплат составляет 464,6 млн. долларов. Она была намечена в четверг, 22 февраля.

Каждый день для Дональда Трампа будут начисляться проценты в размере 114 тысяч долларов.

Также Трампу запретили в течение трех лет занимать руководящие должности в любой нью-йоркской компании или получать кредиты в банках, зарегистрированных в штате.

В свою очередь Дональд Трамп пообещал подать апелляцию.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп использует историю с Навальным, чтобы выглядеть жертвой в судах.

Кроме того, мы ранее информировали, что в США определили самого плохого президента в истории страны.

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