Суд обязал Трампа выплатить $454 млн по делу о мошенничестве

В свою очередь Дональд Трамп пообещал подать апелляцию.
Судья штата Нью-Йорк обязал бывшего президента США Дональда Трампа выплатить 454 миллиона долларов по делу о гражданском мошенничестве.
Трампа признали виновным в манипуляциях со своим состоянием, пишет CNN.
Сначала сторона Трампа попросила отложить решение на 30 дней, один судья отклонил ходатайство, заявив, что защита не объяснила и не обосновала причину для этого.
Выплата включает штраф в размере 354,9 млн долларов, который судья Артур Энгорон из суда штата Мангеттен назначил 16 февраля.
После того, как Трампу и другим будет вручен приговор, начинается 30-дневный срок, в течение которого они могут подать апелляцию.
Общая сумма выплат составляет 464,6 млн. долларов. Она была намечена в четверг, 22 февраля.
Каждый день для Дональда Трампа будут начисляться проценты в размере 114 тысяч долларов.
Также Трампу запретили в течение трех лет занимать руководящие должности в любой нью-йоркской компании или получать кредиты в банках, зарегистрированных в штате.
В свою очередь Дональд Трамп пообещал подать апелляцию.
Напомним, ранее сообщалось, что Трамп использует историю с Навальным, чтобы выглядеть жертвой в судах.
Кроме того, мы ранее информировали, что в США определили самого плохого президента в истории страны.
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