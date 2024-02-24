Астрологический прогноз на 24 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день обмана, соблазна и искушений, которым не только можно, но и нужно противостоять, в противном случае они могут завести очень далеко. Важно подвергать сомнению все – слова, дела и поступки окружающих людей.
Символ дня: Крылатый Шакал.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: агат, гагат, морион.
За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.
Болезни дня: при обострении хронических заболеваний необходимо сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: питание должно быть умеренным, грибы и мясо нужно исключить из рациона.
Стрижка дня: от стрижки лучше воздержаться.
Магия и мистика дня: день благоприятен для изучения духовной и эзотерической литературы.
Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, но они могут показать, что более близко душе человека – добро или зло.
Табу дня: нельзя играть в азартные игры: можно проиграть гораздо больше, чем человек может себе позволить.
Цитата дня: "Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда "надо" (Макс Фрай).
Читайте также:
- Зодиакальный гороскоп на февраль 2024 года для всех 12 знаков
- Гардероб Тельцов: астролог рассказал, какую одежду выбирать, чтобы угодить звездам
- Гардероб Близнецов: астролог рассказал, какую одежду выбирать, чтобы угодить звездам
- Гардероб Овнов: астролог рассказала, какую одежду выбирать, чтобы угодить звездам