Астрологический прогноз на 24 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день обмана, соблазна и искушений, которым не только можно, но и нужно противостоять, в противном случае они могут завести очень далеко. Важно подвергать сомнению все – слова, дела и поступки окружающих людей.

Символ дня: Крылатый Шакал.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: агат, гагат, морион.

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: при обострении хронических заболеваний необходимо сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: питание должно быть умеренным, грибы и мясо нужно исключить из рациона.

Стрижка дня: от стрижки лучше воздержаться.

Магия и мистика дня: день благоприятен для изучения духовной и эзотерической литературы.

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, но они могут показать, что более близко душе человека – добро или зло.

Табу дня: нельзя играть в азартные игры: можно проиграть гораздо больше, чем человек может себе позволить.

Цитата дня: "Нужно идти туда, куда хочется, а не туда, куда "надо" (Макс Фрай).

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