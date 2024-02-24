Астрологічний прогноз на 24 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день обману, спокуси та спокус, яким не тільки можна, а й потрібно протистояти, інакше вони можуть завести дуже далеко. Важливо ставити під сумнів усі – слова, справи та вчинки оточуючих людей.

Символ дня: Крилатий Шакал.

Стихія дня: Метал.

Щасливий день: 6.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливе каміння дня: агат, гагат, моріон.

За якусь частину тіла відповідає: підшлункова залоза.

При загостренні хронічних захворювань необхідно відразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: харчування має бути помірним, гриби та м'яса слід виключити з раціону.

Стрижка дня: від стрижки краще утриматись.

Магія та містика дня: день сприятливий для вивчення духовної та езотеричної літератури.

Сни дня: сни нинішньої ночі пророчими не є, але вони можуть показати, що ближче душі людини – добро чи зло.

Табу дня: не можна грати в азартні ігри: можна програти набагато більше, ніж людина може собі дозволити.

Цитата дня: «Треба йти туди, куди хочеться, а не туди, куди треба»(Макс Фрай).

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