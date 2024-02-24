Кулеба анонсував новий пакет допомоги від Іспанії, який міститиме боєприпаси

Кулеба провів зустріч зі своїм іспанським колегою і подякував за підтримку України.

Керівники Міністерств закордонних справ України та Іспанії Дмитро Кулеба і Хосе Мануель Альбарес провели зустріч на полях засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

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Про це Дмитро Кулеба повідомив й себе на сторінці в мережі X.

Він зазначив, що під час зустрічі з іспанським колегою подякував "за підтримку та солідарність Іспанії з Україною".

"Іспанія підготує новий пакет військової допомоги для України, який міститиме боєприпаси", – додав Кулеба, не уточнюючи подробиць.

Крім того, під час зустрічі міністри обговорили українську "формулу миру", проведення глобального "саміту миру" та вступ України до Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Велика Британія анонсувала нову допомогу Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував непостачання Німеччиною ракет Taurus для України.

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