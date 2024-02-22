Велика Британія анонсувала нову допомогу Україні: деталі

Велика Британія відправить до України ще 200 протитанкових ракет і навчить ще 10 000 українських військовослужбовців.

Про е заявив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс, пише The Guardian.

"Сьогодні я можу оголосити про нову партію з 200 протитанкових ракет Brimstone як подальше посилення захисту України. Ці ракети раніше надавали значний вплив на полі бою, в одному випадку змусивши російські війська відмовитися та відступити при спробі переправи через річку", – сказав Шаппс.

Крім того, він додав, що країна навчатиме додаткових українських військ разом з іншими союзниками.

"Разом ми проведемо навчання ще 10 000 осіб у першій половині 2024 року", – підсумував він.

Нагадаємо, Велика Британія зупинила одну з програм для біженців.

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