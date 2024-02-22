Великобритания анонсировала новую помощь Украине: детали

Великобритания отправит в Украину еще 200 противотанковых ракет и научит еще 10 000 украинских военнослужащих.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, пишет The Guardian.

"Сегодня я могу объявить о новой партии из 200 противотанковых ракет Brimstone как дальнейшем усилении защиты Украины. Эти ракеты ранее оказывали значительное влияние на поле боя, в одном случае заставив российские войска отказаться и отступить при попытке переправы через реку", – сказал Шаппс.

Кроме того, он добавил, что страна будет учить дополнительных украинских войск вместе с другими союзниками.

"Вместе мы проведем обучение еще 10 000 человек в первой половине 2024 года", – подытожил он.

Напомним, Великобритания остановила одну из программ для беженцев.

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