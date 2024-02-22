Генпрокурор Костин может стать новым послом в Британии — нардеп

Место главы украинского посольства в Лондоне вакантно с июля 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский может назначить новым послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии действующего генерального прокурора Андрея Костина.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Новым кандидатом на должность посла в Великобритании является действующий генпрокурор Костин", — написал он в Telegram.

Ранее послом Украины в Британии был Вадим Пристайко, который был уволен с должности в июле 2023 года. С тех пор место главы украинского посольства в Лондоне вакантно.

Увольнение Вадима Пристайко совпало с его упреком президенту Владимиру Зеленскому за "нездоровый сарказм" в адрес министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Тогдашний глава британского оборонного ведомства заявил, что Украина будет более благодарна западным союзникам за оказанную помощь. В ответ Зеленский выразил готовность "утром просыпаться и благодарить министра лично".

Что известно об Андрее Костине

Андрей Костин родом из Одессы. Родился он 17 апреля 1973 года. Имеет юридическое высшее образование – окончил Одесский государственный университет им. И. И. Мечникова по специальности "правоведение".

Костин работал в разных юридических компаниях, прошел путь от юриста до руководителя адвокатской компании "Право". Был заместителем председателя Совета адвокатов Одесской области, заместителем председателя президиума Объединения адвокатов "Одесская областная коллегия адвокатов".

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Политическую деятельность начал в 2010 году, когда стал депутатом Одесского горсовета от партии Арсения Яценюка "Фронт перемен".

На парламентских выборах 2019 года был включен в избирательный список "Слуги народа", якобы по рекомендации Андрея Ермака, давнее знакомство с которым Андрей Костин подтверждает.

С 10 ноября 2019 года Костин – член партии "Слуга народа". В марте 2021 года депутат вошел в состав его политсовета.

В январе 2020 года Андрей Костин возглавил комитет Верховной Рады по правовой политике. Его называли ответственным за проведение судебной реформы.

2021 получил почетное звание "Заслуженный юрист Украины".

Также Костин входил в делегацию для участия в Трехсторонней контактной группе и работал в рабочей подгруппе по политическим вопросам.

27 июля 2022 года возглавил Офис генпрокурора после увольнения Ирины Венедиктовой.

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил главные задачи нового генерального прокурора – привлечение к ответственности всех российских военных преступников, восстановление справедливости и отстаивание интересов Украины.

Сразу после своего назначения Костин утвердил нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Им стал Александр Клименко.

Напомним, ранее бывшему министру обороны Украины Алексею Резникову пришлось комментировать слухи о своем предполагаемом назначении послом в Британии.

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