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Кулеба анонсировал новый пакет помощи от Испании, содержащий боеприпасы

Кулеба анонсировал новый пакет помощи от Испании, содержащий боеприпасы

Дмитрий Кулеба / Фото: Associated Press

Кулеба провел встречу со своим испанским коллегой и поблагодарил за поддержку Украины.

Руководители Министерства иностранных дел Украины и Испании Дмитрий Кулеба и Хосе Мануэль Альбарес провели встречу на полях заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил и себя на странице в сети X.

Он отметил, что во время встречи с испанским коллегой поблагодарил "за поддержку и солидарность Испании с Украиной".

"Испания подготовит новый пакет военной помощи для Украины, который будет содержать боеприпасы", – добавил Кулеба, не уточняя подробности.

Кроме того, во время встречи министры обсудили украинскую "формулу мира", проведение глобального "саммита мира" и вступление Украины в Евросоюз.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания анонсировала новую помощь Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал неснабжение Германией ракет Taurus для Украины.

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