Кулеба анонсировал новый пакет помощи от Испании, содержащий боеприпасы

Кулеба провел встречу со своим испанским коллегой и поблагодарил за поддержку Украины.
Руководители Министерства иностранных дел Украины и Испании Дмитрий Кулеба и Хосе Мануэль Альбарес провели встречу на полях заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Об этом Дмитрий Кулеба сообщил и себя на странице в сети X.
Он отметил, что во время встречи с испанским коллегой поблагодарил "за поддержку и солидарность Испании с Украиной".
"Испания подготовит новый пакет военной помощи для Украины, который будет содержать боеприпасы", – добавил Кулеба, не уточняя подробности.
Кроме того, во время встречи министры обсудили украинскую "формулу мира", проведение глобального "саммита мира" и вступление Украины в Евросоюз.
Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания анонсировала новую помощь Украине.
Кроме того, мы ранее информировали, что канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал неснабжение Германией ракет Taurus для Украины.
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