У Херсонські області впав російський Су-34 - ЗМІ (відео)

Це сталося над Генічеським районом на висоті 2000 метрів.
У окупованому Генічеську впав ворожий літак Су-34.
Про це інформує Радіо Свобода з посиланням на телеграм-канала Кримський вітер.
За непідтвердженими даними, літак був збитий.
За повідомленням телеграм-каналу літак зник з радарів після того, як випустив ракети по українських містах.
Це сталося над Генічеським районом на висоті 2000 метрів.
"До місця падіння літака поїхало щонайменше 4 пожежні автомобілі та машини швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський літак А-50У, який держава-агресор використовувала для наведення ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації, було збито над Азовським морем.
Крім того, ми раніше інформували, що російський літак скинув на Бєлгородську область авіабомбу ФАБ-250, а влада промовчала.
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