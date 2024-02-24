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У Херсонські області впав російський Су-34 - ЗМІ (відео)

У Херсонські області впав російський Су-34 - ЗМІ (відео)

Су-34 / Фото: Associated Press

Це сталося над Генічеським районом на висоті 2000 метрів.

У окупованому Генічеську впав ворожий літак Су-34.

Про це інформує Радіо Свобода з посиланням на телеграм-канала Кримський вітер.

За непідтвердженими даними, літак був збитий.

За повідомленням телеграм-каналу літак зник з радарів після того, як випустив ракети по українських містах.

Це сталося над Генічеським районом на висоті 2000 метрів.

"До місця падіння літака поїхало щонайменше 4 пожежні автомобілі та машини швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський літак А-50У, який держава-агресор використовувала для наведення ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації, було збито над Азовським морем.

Крім того, ми раніше інформували, що російський літак скинув на Бєлгородську область авіабомбу ФАБ-250, а влада промовчала.

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