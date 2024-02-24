В Херсонской области упал российский Су-34 — СМИ (видео)

Это произошло над Геническим районом на высоте 2000 метров.

В оккупированном Геническе упал вражеский самолет Су-34.

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Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на телеграм-канала Крымский ветер.

По неподтвержденным данным, самолет был сбит.

По сообщению телеграм-канала, самолет исчез с радаров после того, как выпустил ракеты по украинским городам.

Это произошло над Геническим районом на высоте 2000 метров.

"К месту падения самолета поехали по меньшей мере 4 пожарных автомобиля и машины скорой помощи", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российский самолет А-50У, который государство-агрессор использовало для наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации, был сбит над Азовским морем.

Кроме того, мы ранее информировали, что российский самолет сбросил на Белгородскую область авиабомбу ФАБ-250, а власти промолчали.

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