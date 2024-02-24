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Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя лениться

Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя лениться

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака

Нынешний день – один из самых непростых и нелегких в лунном календаре – считается, что в это время каждый человек проходит проверку на прочность. На каждом шагу нас могут подстерегать опасности, поэтому звезды настаивают на том, чтобы мы меньше общались с окружающими, не покидали стен своего дома, что в выходной день несложно, и не делали резких движений, но при этом бездельничать тоже нельзя. 

Сегодня, 24 февраля, бездействие противопоказано представителям всех знаков Зодиака, но трем из них лениться особенно е рекомендуется. 

Телец 

Тельцы, как представители самого ленивого знака Зодиака, ищут любую возможность провести время, ничего не делая – они любят праздность. Но сегодня им надо отказаться от своей врожденной привычки, отыскав себе хоть какое-то занятие, даже если им станет их хобби – например, вязание или вышивка. 

Весы 

Весы часто впадают в крайности: то работают до изнеможения, то и пальцем не хотят пошевелить. Сегодня им категорически нельзя лениться, в противном случае они могут всерьез – вплоть до депрессии – загрустить, а это в свою очередь негативно отразиться на ход событий в их личной и семейной жизни. 

Рыбы 

Рыбы, как известно, обожают мечтать, а это занятие плохо сочетается с активными телодвижениями – от чего-то придется отказаться. Звезды считают, что сегодня представителям знака лучше отказаться от грез – они могут увести их слишком далеко от реальной жизни, в то время как любая работа их к ней вернет. 

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