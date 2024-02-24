На Сумщині пролунало 148 вибухів

Протягом доби російські загарбники здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 148 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.

Середино-Будська громада: ворог вдарив з РСЗВ (15 вибухів) та мінометів (8 вибухів).

Великописарівська громада: здійснено скидання вибухового пристрою з FPV-дрону (3 вибухи) та мінометні обстріли (24 вибухи). З території РФ з гелікоптеру здійснено пуск 12 ракет (орієнтовно НУРС).

Краснопільська громада: відбулися скидання вибухового пристрою з FPV-дрону (3 вибухи), мінометні обстріли (10 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (6 вибухів), АГС (20 вибухів), міномету (19 вибухів)

Хотінська громада: 14 мін скинули росіяни на територію громади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сили ППО знищили 12 безпілотників і дві ракети Х-59 на півдні.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія атакувала прифронтову ТЕС України, в результаті чого були поранені енергетики.

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