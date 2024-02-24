На Сумщині пролунало 148 вибухів

Загарбники продовжують обстрілювати Сумщину.
Протягом доби російські загарбники здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Всього було зафіксовано 148 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.
Середино-Будська громада: ворог вдарив з РСЗВ (15 вибухів) та мінометів (8 вибухів).
Великописарівська громада: здійснено скидання вибухового пристрою з FPV-дрону (3 вибухи) та мінометні обстріли (24 вибухи). З території РФ з гелікоптеру здійснено пуск 12 ракет (орієнтовно НУРС).
Краснопільська громада: відбулися скидання вибухового пристрою з FPV-дрону (3 вибухи), мінометні обстріли (10 вибухів).
Білопільська громада: зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії (6 вибухів), АГС (20 вибухів), міномету (19 вибухів)
Хотінська громада: 14 мін скинули росіяни на територію громади.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сили ППО знищили 12 безпілотників і дві ракети Х-59 на півдні.
Крім того, ми раніше інформували, що Росія атакувала прифронтову ТЕС України, в результаті чого були поранені енергетики.
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