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Нічний удар по Вінницькій області: влада повідомила перші подробиці

Нічний удар по Вінницькій області: влада повідомила перші подробиці

ППО збила ворожі дрони / Фото: Associated Press

У регіоні працювала ППО.

Вночі російські окупанти атакували Вінницьку область. Загиблих та постраждалих немає.

Про наслідки атаки повідомив очільник ОВА Сергій Борзов.

"Цієї ночі на Вінниччині внаслідок роботи ППО уламки пошкодили об'єкт інфраструктури, в результаті чого виникла пожежа. Станом на 06:30 пожежу ліквідовано. Постраждалих немає", - написав він.

Нагадаємо, росіяни знову влаштували атаку по Україні. ППО збила 35 ворожих безпілотників. Напередодні стали відомі наслідки атаки по Дніпропетровській області. 

Більше про нічну атаку читайте у новині.

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