У Росії спалахнула масштабна пожежа на газопроводі – відео

Після пожежі стовп вогню було видно на десятки кілометрів.
У Росії у ніч проти 10 березня сталася потужна пожежа на газопроводі поряд з селищем Лихма Ханти-Мансійського автономного округу.
Про це пишуть російські пабліки.
За словами місцевих жителів, вибух пролунав на Бобровському лінійному виробничому управлінні магістральних газопроводів.
"Заграву від пожежі і стовп диму було видно за кілька кілометрів від місця події. Наразі причини виникнення пожежі та інформація про постраждалих уточнюється. На місце висунулися співробітники МНС і медики", - йдеться в одному з повідомлень.
Російські ЗМІ із посиланням на пресслужбу МНС РФ повідомили, що під час вибуху біля селища Лихма нібито ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у Курській області безпілотник атакував нафтобазу – спалахнула пожежа.
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