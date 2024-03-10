У Росії спалахнула масштабна пожежа на газопроводі – відео

Після пожежі стовп вогню було видно на десятки кілометрів.

У Росії у ніч проти 10 березня сталася потужна пожежа на газопроводі поряд з селищем Лихма Ханти-Мансійського автономного округу.

Про це пишуть російські пабліки.

За словами місцевих жителів, вибух пролунав на Бобровському лінійному виробничому управлінні магістральних газопроводів.

"Заграву від пожежі і стовп диму було видно за кілька кілометрів від місця події. Наразі причини виникнення пожежі та інформація про постраждалих уточнюється. На місце висунулися співробітники МНС і медики", - йдеться в одному з повідомлень.

Російські ЗМІ із посиланням на пресслужбу МНС РФ повідомили, що під час вибуху біля селища Лихма нібито ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у Курській області безпілотник атакував нафтобазу – спалахнула пожежа.

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