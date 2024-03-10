ЗСУ "відмінусували" ще 900 загарбників: Генштаб повідомив подробиці

Росіяни втрачають і живу силу, і техніку.

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 10 березня склали 424 060 осіб.

Протягом минулої доби знищено та поранено ще 900 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено:

танків - 6731 (+19)

бойових броньованих машин - 12850 (+27)

артилерійських систем - 10466 (+38)

РСЗВ - 1015 (+3)

засобів ППО - 709 (+2)

літаків - 347

гелікоптерів - 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8082 (+41)

крилатих ракет - 1919

кораблів та катерів - 26

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 13752 (+69)

спеціальної техніки - 1672 (+6)

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби на фронті відбулося 73 бойових зіткнення. На Новопавлівському напрямку ворог за підтримки авіації понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

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